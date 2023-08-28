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Чемпионат мира

Сегодня, 18:29

Испания обыграла Бразилию и вышла в следующую стадию чемпионата мира по баскетболу

Виктория Кравченко
Игроки сборных Испании и Бразилии.
Фото AFP
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Сборная Испании обыграла команду Бразилии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 96:78.

Самым результативным у победителей стал форвард Санти Альдама, набравший 15 очков и сделавший четыре подбора. У Бразили выделился форвард Бруно Кабокло, принесший в копилку своей команды 15 очков и 11 подборов.

Испанцы после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы G. Бразилия идет второй.

В заключительном матче группового этапа Испания встретится с командой Ирана, а сборная Бразилии сыграет с Кот-д'Ивуаром.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа G
Бразилия — Испания — 78:96 (22:21, 20:29, 17:14, 19:32)
28 августа.

Сборная Бразилии по баскетболу
Сборная Испании по баскетболу
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