Испания обыграла Бразилию и вышла в следующую стадию чемпионата мира по баскетболу

Сборная Испании обыграла команду Бразилии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 96:78.

Самым результативным у победителей стал форвард Санти Альдама, набравший 15 очков и сделавший четыре подбора. У Бразили выделился форвард Бруно Кабокло, принесший в копилку своей команды 15 очков и 11 подборов.

Испанцы после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы G. Бразилия идет второй.

В заключительном матче группового этапа Испания встретится с командой Ирана, а сборная Бразилии сыграет с Кот-д'Ивуаром.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа G

Бразилия — Испания — 78:96 (22:21, 20:29, 17:14, 19:32)

28 августа.