Сборные США и Китая встретятся в финале женского ЧМ по баскетболу

Сегодня, 15:10
Сборные США и Китая пробились в финал чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин.
Американки со счетом 83:43 обыграли сборную Канады в матче 1/2 финала. Китаянки в своем полуфинале победили хозяек турнира из Австралии (61:59).
Финал чемпионата мира состоится в субботу, 1 октября, и пройдет в Сиднее (Австралия). В этот же день Австралия и Канада сыграют в матче за бронзовые медали.
Баскетбол
Чемпионат мира. Женщины
1/2 финала
Канада — США — 43:83 (7:27, 14:18, 8:22, 14:16)
Австралия — Китай — 59:61 (17:13, 13:23, 14:11, 15:14)