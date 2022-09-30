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Сегодня, 15:10

Сборные США и Китая встретятся в финале женского ЧМ по баскетболу

Карен Саркисян
Корреспондент

Сборные США и Китая пробились в финал чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин.

Американки со счетом 83:43 обыграли сборную Канады в матче 1/2 финала. Китаянки в своем полуфинале победили хозяек турнира из Австралии (61:59).

Финал чемпионата мира состоится в субботу, 1 октября, и пройдет в Сиднее (Австралия). В этот же день Австралия и Канада сыграют в матче за бронзовые медали.

Баскетбол
Чемпионат мира. Женщины
1/2 финала

Канада — США — 43:83 (7:27, 14:18, 8:22, 14:16)

Австралия — Китай — 59:61 (17:13, 13:23, 14:11, 15:14)

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Австралия вышла в полуфинал женского чемпионата мира и сыграет против Китая