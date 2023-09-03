Михаил Лихачев рассказал, как сборную России по пляжному футболу мог возглавить Эрик Кантона, но в итоге ее доверили ему

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» вспомнил, как в 2010 году сборную мог возглавить Эрик Кантона, но в итоге ее доверили ему и получили мощный результат.

— Читал, что вы сами первые четыре года работы в пляжном футболе вообще не получали за это денег. Как такое возможно и зачем вам это было нужно?

— Главное — моя страсть к футболу. Да, в «пляжке» я работал бесплатно, а деньги получал за работу с детьми и юношами в мини-футболе. Хотя там тоже был непростой период, но это меня закалило. Иногда в жизни надо чем-то жертвовать, чтобы потом это окупилось. Важнее всего, что я никогда не обманывал футбол, всегда с любовью и трепетом к нему относился и отношусь в любом качестве — как тренер, эксперт, футболист-любитель. А в пляжном футболе видел перспективу — думал о том, что он скоро окажется под эгидой ФИФА и это уже будет другой уровень. Так и получилось.

— Когда у вас был самый сложный период?

— В 2010 году, когда после ухода Писарева в РФС я стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России. Несмотря на то что мы сразу выиграли Кубок Европы, вышли на чемпионат мира, стали третьими в Евролиге — то есть провели успешный сезон, — меня долго не утверждали главным тренером, и было непонятно, продолжу ли я работу с командой. Ходили тогда слухи о Кантоне и других специалистах, которые вместо меня могут возглавить сборную.

Но тогда еще молодой менеджер Александр Алаев настоял, чтобы меня утвердили, поставил вопрос на техническом комитете, принимавшем такие решения в РФС. Меня туда вызвали, уважаемые люди калибра Никиты Симоняна и Михаила Гершковича заслушали, задали вопросы. И в итоге поддержали мою кандидатуру и утвердили главным тренером, хотя до того не знали, кто такой Лихачев. Настояли они и на том, что мне не нужен консультант-европеец — такое предложение тоже было. Наверное, своей работой я показал, что они не ошиблись в выборе.

— А кто лоббировал кандидатуру Кантона?

— Знаю, что с Эриком велись переговоры. Николай Николаевич (Писарев) говорил, что, возможно, если он придет, я останусь с ним и буду его помощником. Но то ли он сам отказался, то ли с ним не договорились. Потом была встреча с бразильцем Жуниором Негао — тоже не получилось. И решили оставить меня, поскольку результат в любом случае был, плюс свой тренер.

Первый контракт со мной РФС заключил на год, и он был очень скромным. И вот за этот год, 2011-й, мы выиграли и Евролигу, и чемпионат мира, и Межконтинентальный кубок. Тот год — до сих пор лучший в истории российского пляжного футбола.

— Думаю, сейчас уже можно сказать, какая у вас тогда была зарплата.

— На руки я получал 87 тысяч рублей. Потом, в новом контракте, условия уже были пересмотрены.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»