Михаил Лихачев рассказал, верит ли в «проклятие жены Севидова»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев, занимавшийся в школе московского «Динамо» и болеющий за этот клуб, в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, верит ли в знаменитое «проклятие жены Севидова», и поделился мечтой, связанной с бело-голубыми.

— Вы верите в знаменитое «проклятие жены Севидова», не позволяющее «Динамо» выигрывать трофеи уже много-много лет?

— Вы спрашивали про тренеров, которые работают в РФС и с которыми я общаюсь, — так вот, они всегда мне говорили, что это проклятие действует. Раз «Динамо» 47 лет не может выиграть золото чемпионата — наверное, что-то в этом есть. Причем про это проклятие я слышал еще ребенком от футболистов «Динамо», ставших чемпионами в последний на сегодня раз — весной 1976 года. Помню, в частности, впечатляющий монолог на эту тему Александра Максименкова — он очень ярко рассказывал, как это все происходило. Была очень большая обида за Севидова на то решение, которое тогда принял центральный совет общества «Динамо». Вроде бы это проклятие заключалось в том, что «Динамо» не выиграет в следующие 50 лет. 47 с последнего золота уже прошло.

— Но ведь Севидов потом вернулся в «Динамо» и выиграл Кубок СССР 1984 года. А потом Константин Бесков — Кубок России 95-го. И все.

— В динамовской среде принято считать, что проклятие распространяется на чемпионаты.

— Скажите честно, у вас есть мечта однажды возглавить в большом футболе московское «Динамо» и привести его к трофею?

— Было бы глупо, если бы сейчас я начал увиливать и говорить, что нет. Я бы даже в каком-то другом качестве хотел бы помочь тренерскому штабу и руководству. Такая мечта есть, и, думаю, когда-то это произойдет.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»