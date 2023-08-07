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Пляжный футбол

Сегодня, 19:11

Сборная России по пляжному футболу проиграла Оману на Играх стран СНГ

Мария Гусева
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Сборная России по пляжному футболу проиграла национальной команде Омана в матче третьего тура группового этапа на II Играх стран СНГ — 4:7.

Российская команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре сборная России обыграла национальную команду Египта (5:0), во втором туре разгромила команду Узбекистана (15:0). Победа над сборной Узбекистана стала крупнейшей в истории российской команды.

Соревнования проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Игры проходят по 20 видам спорта. В них принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.

Сборная России по пляжному футболу
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