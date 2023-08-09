Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзовые медали Игр стран СНГ

Сборная России по пляжному футболу обыграла национальную команду Омана в матче за 3-е место на II Играх стран СНГ — 7:3.

У российской команды хет-трик оформил Федор Земско, дублем отметился Амадиус Виноградов, по одному голу забили Егор Ремизов и Антон Шкарин.

В полуфинале турнира сборная России проиграла команде Ирана (4:4, пенальти — 3:4). В финале Игр стран СНГ иранцы встречаются со сборной Белоруссии.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Игры проходят по 20 видам спорта. В них принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.