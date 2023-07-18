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Сегодня, 18:33

Сычев и Билялетдинов примут участие в матче звезд Кубка наций по пляжному футболу

Ана Горшкова
Корреспондент
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РФС с 21 по 23 июля проведет в Санкт-Петербурге первый в истории Кубок Наций по пляжному футболу.

В нем примут участие четыре сборные, которые входят в топ-12 мирового рейтинга пляжного футбола: Россия, действующий чемпион мира, Иран, обладатель Кубка Азии-2022, Сенегал, обладатель Кубка Африканских наций-2021, а также победитель квалификационного турнира к Всемирным пляжным играм-2023 сборная ОАЭ. Матчи пройдут на стадионе «Нова Арена».

Также на турнире пройдет матч Звезд и Легенд пляжного футбола. 23 июля на песок выйдут Алексей Спиряков (медиаклуб «Амкал»), экс-игроки сборной России Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Александр Филимонов, Алексей Гасилин (медиаклуб «Чисто Питер») и легенды сборной России по пляжному футболу — Илья Леонов, Егор Шайков, Андрей Бухлицкий, Дмитрий Шишин, Юрий Крашенинников и другие.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал предстоящий турнир.

«Мы рады, что в Санкт-Петербург на новый престижный турнир, инициированный РФС, приедут сразу три национальные сборные, входящие в топ-12 мирового рейтинга пляжного футбола. Уверены, что сможем подарить нашим гостям и всем болельщикам настоящий летний праздник, наполненный футболом, развлечениями и музыкой. Ну и ждем поддержки нашей национальной команды, которая выступит в статуса действующего чемпиона мира по пляжному футболу», — сказал Митрофанов.

Сборная России под руководством Михаила Лихачева первый матч на Кубке Наций проведет 21 июля против ОАЭ.

РФС
Сборная России по пляжному футболу
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