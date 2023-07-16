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Сегодня, 15:32

Макрогузова и Холомина выиграли Кубок России по пляжному волейболу

Мария Гусева
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Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, представляющие московское «Динамо», выиграли Кубок России по пляжному волейболу.

В финале они одержали победу над другими представительницами «Динамо» Екатериной Бирловой и Дарьей Рудых. Третьими стали Мария Егорова и Арина Ряжнова, выступающие за «Локомотив» из Калининградской области.

В мужском турнире победителями стали волейболисты «Факела» Илья Лешуков и Олег Стояновский. Второе место заняли Игорь Величко и Максим Сиволап из «Обнинска», третьими стали представляющие «Витязь» из Анапы Вячеслав Красильников и Константин Семенов.

Финал Кубка России прошел с 13 по 16 июля в Кемерове.

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