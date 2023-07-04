Тренер сборной России рассказал, как у волейболистов пытались отобрать флаг на соревнованиях в Венесуэле

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Главный тренер женской сборной России по женскому волейболу Дмитрий Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как перед Играми Боливарианского альянса весной этого года Международная федерация волейбола пыталась лишить россиян права участвовать под своим флагом.
— Как вам поездка в Венесуэлу?
— Каракас — один из самых опасных городов в мире, мысли ходили разные (смеется). Но опасности не было. Проведено на очень высоком уровне, мы выезжали и перемещались на автобусах, в сопровождении ехали мотоциклисты, военные, полиция в автобусе с нами. Спортивные объекты охранялись. Все было спокойно и организовано Венесуэлой идеально.
Был момент перед началом, когда FIVB попыталась вмешаться и рекомендовала нас если и допускать, то без флага. Это обсуждалось, но министр спорта Венесуэлы сказал, что если нас допустят без российского флага, то сама Венесуэла тоже снимется.
— Мощно.
— Да. Так что сыграли под своим.