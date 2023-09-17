Звезды пляжного волейбола встретились с лучшими игроками классики. Что из этого вышло?

Яркий уик-энд в Сириусе.

Пляжный сезон для российского волейбола подходит к завершению. Постепенно фокус внимания переходит к классике. Уже состоялся чемпионат страны по пляжке, Кубок столетия, и, несмотря на бабье лето в европейской части России, пора потихоньку перебираться играть в зал. Но как оформить эту смену максимально нативно? Например, собрать в одном месте звезд как классического волейбола, так и пляжного и свести их в матче друг против друга. Кубок вызова, который задумывался скорее как шоу-турнир, порадовал отличным волейболом и искренним настроем участников на победу. Так кто в итоге оказался сильнее?

Сенсационная победа классики над «пляжницами»

Для матча-эксперимента нужны были особенные правила, и такие были созданы. Уникальный прецедент волейбола 4х4 — слишком много для «пляжников» и непривычно мало для тех, кто играет на паркете. И хоть количество игроков на квадратный метр при такой расстановке зашкаливало, формат показал себя с лучших сторон — игроки смогли перестроиться на командные действия с четким делением на роли, чего в обычном пляжном матче видеть не приходится. Конечно, привыкать пришлось всем, но с точки зрения спортивного подхода это был лучший вариант.

Фото ВФВ

Еще лучше получилось с медийной составляющей, ведь на Кубок вызова в олимпийский Сириус съехались все, кто мог: от Максима Михайлова и Олега Стояновского у мужчин до Евгении Старцевой и Надежды Макрогузовой у женщин. Получился настоящий праздник спорта. Мало кто мог предположить, что для выявления обладателей уникального трофея у девушек понадобится тай-брейк. Несмотря на чужую площадку, команда звезд классики смогла показать характер и забрать второй сет после поражения в первом. Постепенно Старцева и компания освоились и стали чувствовать себя на песке увереннее. Особенно хорошо адаптировалась Ирина Капустина. Доигровщица столичного «Динамо» оказалась на острие атаки, а огрехи в обороне подчищали Старцева с Юлией Подскальной и Натальей Малых. Полностью затмить Макрогузову им ожидаемо не удалось, она брала свое блоком. Тем не менее по сетам было 1-1.

Ход тай-брейка оказался непредсказуемым. Команды шли мяч в мяч, и по итогам фортуна отдала должное команде Старцевой. «Мурашки по коже, я не верю, что мы смогли обыграть «пляжниц», — сказала сразу после игры Подскальная. Малых не упустила возможности поиронизировать над супругом. Ее муж — «пляжник» Руслан Быканов — не особо верил в победу «классисток» и относился к идее подобного поединка со скепсисом. Однако успех и правда на стороне представителей классики. Что отнюдь не говорит о том, что «пляжницы» не смогли бы их победить даже на своих условиях. Скорее речь о том, какие у нас универсальные и многогранные девушки из мира паркета. Да и кто знает, как сыграла бы Макрогузова с подругами против сборной Старцевой уже в гостях у Евгении.

У Лешукова со Стояновским — Кубок столетия

Впереди был мужской матч, и здесь уже все встало на свои места. Звездная команда из Олега Стояновского, Вячеслава Красильникова, Ильи Лешукова и Дмитрия Веретюка под руководством тренера Дмитрия Федотова без видимых проблем одолела коллектив Константина Брянского. Возможной причиной были кадровые сложности у «классиков». В матче не смог принять участие Павел Тетюхин. Впрочем, его заменили приглашенным «пляжником» Алексеем Архиповым, так что сразу даже и не скажешь, в плюс пошла эта замена команде Брянского или в минус. В любом случае даже такие мастера зала, как Павел Панков, Максим Михайлов и Дмитрий Волков, ничего противопоставить Стояновскому с Красильниковым не смогли. Фанаты давно мечтали снова увидеть Олега и Вячеслава вместе, и Кубок вызова на берегу Черного моря подарил им такую возможность.

Сутками ранее Красильников и Стояновский снова играли друг против друга. Всего пару недель назад они разыгрывали между собой (естественно, вместе с партнерами — Константином Семеновым и Ильей Лешуковым соответственно) золото чемпионата России, а в середине сентября сошлись друг с другом в матче за титул Кубка столетия. 2023 год — особый для федерации волейбола нашей страны, в рамках которого проходит много памятных мероприятий, и пляжный волейбол не стал исключением. Статусный турнир с призовым фондом в шесть миллионов рублей собрал лучшие дуэты не только из России, но и был украшен сильными парами из Бразилии, Кубы и Белоруссии, как, впрочем, и последний ЧР. Участвовали по восемь команд. Шесть из них — сильнейшие по сумме индивидуальных рейтингов партнеров, причем обязательно в тех же сочетаниях, что и на финальном турнире чемпионата России. И еще два дуэта — обладатели специальных приглашений ВФВ.

Дуэты Красильников/Семенов и Лешуков/Стояновский были приглашены. Но между собой они встретились не как обычно, в финале, а уже на первой стадии плей-офф. Дело в том, что Вячеслав с Константином уступили в группе белорусам Александру Дедкову и Павлу Петрушко. Впрочем, затем Красильников и Семенов взяли у них реванш в матче за бронзу. А вот одолеть в главном российском дерби Лешукова со Стояновским не смогли — равных Олегу с Ильей сейчас в нашей мужской пляжке нет. Как в женской — Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой. Представительницы «Динамо» прошли весь турнир без единого поражения, не уступив по итогам Кубка ни сета, и логично забрали золото. Серебро, как и на ЧР, у дуэта из Калининграда Мария Егорова/Мария Бочарова, а бронза уехала в Бразилию к Лариссе Франсе и Лили.

Пляжный волейбол. Кубок вызова. Сириус

Мужчины

«Классики» — «Пляжники» — 0-2 (17:21, 17:21)

Женщины

«Классики» — «Пляжницы» — 2-1 (17:21, 21:19, 15:13).

Пляжный волейбол. Кубок столетия. Сириус

Мужчины. Финал

Лешуков/Стояновский — Архипов/Веретюк — 21:12, 21:15

Матч за третье место

Красильников/Семенов — Дедков/Петрушко — 21:17, 21:14