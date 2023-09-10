Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Пляжный волейбол
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Пляжный волейбол

Сегодня, 22:45

Стояновский с Лешуковым вновь сильнее Красильникова с Семеновым. В Анапе прошел финал чемпионата страны

Стояновский и Лешуков во второй раз подряд стали чемпионами России по пляжному волейболу
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Олег Стояновский и Илья Лешуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олег Стояновский и Илья Лешуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Среди участников были гости с Кубы и из Белоруссии.

Чемпионат России. Финал
Мужчины
Стояновский/Лешуков (Факел, Новый Уренгой) — Красильников/Семенов (Витязь, Анапа) — 2:0
Женщины
Макрогузова/Холомина (Динамо, Москва) — Егорова/Бочарова (Локомотив, Калининградская область) — 2:0.

Село Витязево рядом с Анапой в эти выходные вновь стало главной точкой притяжения для любителей пляжного волейбола. С 7 по 10 сентября в «Волей Граде» проходил финальный турнир чемпионата России-2023 среди мужских и женских команд. Всего в соревнованиях приняли участие 64 пары — по 32 у мужчин и у женщин. И что интересно — за солидный призовой фонд в 8 миллионов рублей боролись не только российские дуэты, но и серьезные зарубежные пары — из Бразилии, Кубы и Белоруссии. Так чем же запомнится этот турнир?

Иностранные гости

В 2023 году российский волейбол празднует свое 100-летие. При этом пляжный волейбол может отмечать как со всеми, так и свою собственную круглую дату — в 1993 году прошел первый чемпионат страны по пляжке. Первоначально формат соревнований был намного проще. Молодой тогда еще и малоизвестный в широких кругах спорт не мог рассчитывать на широкий размах, поэтому все ограничивалось круговым турниром в пару дней. Оба чемпионата в 1993 и 1994 годах принимал Сестрорецк, курортный пригород Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. А вот с 1995 года по наше время действует следующая схема проведения национального первенства — чемпионат стал делиться на отдельные предварительные этапы в разных городах России (национальная серия) и финальный этап.

По ходу предварительных этапов формировался рейтинг пар. Согласно этому рейтингу перед финалом 32 команды разделили на 8 групп по 4 пары в каждой. Дальше победители групп напрямую выходят в 1/8 финала, а команды со вторых и третьих мест ведут борьбу за следующий раунд в усеченной стадии 1/16 финала (Last 24). Дальше — классическая схема игр на вылет: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал. Любопытно, что в этот раз помимо российских пар к участию допустили несколько иностранных команд из Бразилии, Кубы и Белоруссии. В условиях международных ограничений в адрес российского спорта такой ход явно сыграл положительную роль, поскольку нашим дуэтам лишняя практика таких матчей не помешает.

Олег Стояновский и Илья Лешуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стояновский подошел к рекорду Барсука

Особенно успешно себя показали кубинцы в мужской сетке соревнований. Хорхе Алайо/Нослен Диас дошли до полуфинала, где их смог остановить только сам Олег Стояновский, выступающий сейчас в дуэте с Ильей Лешуковым. И то не сразу, Стояновский/Лешуков уступили гостям из Латинской Америки первый сет и с трудом прошли через тай-брейк. Алайо/Диас не растерялись и забрали бронзу, не оставив и шанса паре из Обнинска Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк. Пары с Кубы, из Бразилии и Белоруссии также не потерялись и сошли с дистанции только в четвертьфинале. В женской сетке были бразильские легионеры — Маестрини Лилиан/Франка Ларисса из клуба «Маестринифранка». Но они серьезно в борьбу за медали влезть не смогли и уступили на стадии 1/8 финала.

В четверку лучших у девушек вошли знакомые лица — Мария Бочарова/Мария Егорова из «Локомотива» и их одноклубницы Ксения Дабижа/Анна Савельева. Против дуэтов из Калининграда выступили столичные динамовцы — Екатерина Бирлова/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. Успех за «Динамо», Макрогузова с Холоминой второй год подряд забирают золото, а бронза у Бирловой с Рудых. С серебром остаются Бочарова/Егорова, а Дабижа с Савельевой на обидном четвертом месте. Последним матчем программы чемпионата стала российская классика — финал между Стояновским/Лешуковым и Вячеславом Красильниковым и Константином Семеновым. Ни для кого не секрет, что еще совсем недавно они выступали вместе. Но теперь наш олимпийский дуэт разбился порознь — и успех снова за Стояновским. Это уже шестой титул для Олега — до рекорда Дмитрия Барсука остался всего один.

Вячеслав Красильников
Илья Лешуков
Константин Семенов
Олег Стояновский
0
Читайте также
Экс-россиянка Губанова начала сезон с победы. Триумф Грузии в Бергамо и Стамбуле
Суровые испытания Мичкова. В Америке требуют, чтобы главный талант России играл в основе СКА
Умер советский и российский актер Андрей Шаронов
В Запорожской области рассказали о ржавеющих на полях сражений танках Challenger 2
В Совбезе России раскрыли план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Всемирные пляжные игры сорваны за месяц до старта. Могут ли их провести в России?