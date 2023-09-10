Стояновский с Лешуковым вновь сильнее Красильникова с Семеновым. В Анапе прошел финал чемпионата страны

Среди участников были гости с Кубы и из Белоруссии.

Чемпионат России. Финал

Мужчины

Стояновский/Лешуков (Факел, Новый Уренгой) — Красильников/Семенов (Витязь, Анапа) — 2:0

Женщины

Макрогузова/Холомина (Динамо, Москва) — Егорова/Бочарова (Локомотив, Калининградская область) — 2:0.

Село Витязево рядом с Анапой в эти выходные вновь стало главной точкой притяжения для любителей пляжного волейбола. С 7 по 10 сентября в «Волей Граде» проходил финальный турнир чемпионата России-2023 среди мужских и женских команд. Всего в соревнованиях приняли участие 64 пары — по 32 у мужчин и у женщин. И что интересно — за солидный призовой фонд в 8 миллионов рублей боролись не только российские дуэты, но и серьезные зарубежные пары — из Бразилии, Кубы и Белоруссии. Так чем же запомнится этот турнир?

Иностранные гости

В 2023 году российский волейбол празднует свое 100-летие. При этом пляжный волейбол может отмечать как со всеми, так и свою собственную круглую дату — в 1993 году прошел первый чемпионат страны по пляжке. Первоначально формат соревнований был намного проще. Молодой тогда еще и малоизвестный в широких кругах спорт не мог рассчитывать на широкий размах, поэтому все ограничивалось круговым турниром в пару дней. Оба чемпионата в 1993 и 1994 годах принимал Сестрорецк, курортный пригород Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. А вот с 1995 года по наше время действует следующая схема проведения национального первенства — чемпионат стал делиться на отдельные предварительные этапы в разных городах России (национальная серия) и финальный этап.

По ходу предварительных этапов формировался рейтинг пар. Согласно этому рейтингу перед финалом 32 команды разделили на 8 групп по 4 пары в каждой. Дальше победители групп напрямую выходят в 1/8 финала, а команды со вторых и третьих мест ведут борьбу за следующий раунд в усеченной стадии 1/16 финала (Last 24). Дальше — классическая схема игр на вылет: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал. Любопытно, что в этот раз помимо российских пар к участию допустили несколько иностранных команд из Бразилии, Кубы и Белоруссии. В условиях международных ограничений в адрес российского спорта такой ход явно сыграл положительную роль, поскольку нашим дуэтам лишняя практика таких матчей не помешает.

Олег Стояновский и Илья Лешуков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стояновский подошел к рекорду Барсука

Особенно успешно себя показали кубинцы в мужской сетке соревнований. Хорхе Алайо/Нослен Диас дошли до полуфинала, где их смог остановить только сам Олег Стояновский, выступающий сейчас в дуэте с Ильей Лешуковым. И то не сразу, Стояновский/Лешуков уступили гостям из Латинской Америки первый сет и с трудом прошли через тай-брейк. Алайо/Диас не растерялись и забрали бронзу, не оставив и шанса паре из Обнинска Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк. Пары с Кубы, из Бразилии и Белоруссии также не потерялись и сошли с дистанции только в четвертьфинале. В женской сетке были бразильские легионеры — Маестрини Лилиан/Франка Ларисса из клуба «Маестринифранка». Но они серьезно в борьбу за медали влезть не смогли и уступили на стадии 1/8 финала.

В четверку лучших у девушек вошли знакомые лица — Мария Бочарова/Мария Егорова из «Локомотива» и их одноклубницы Ксения Дабижа/Анна Савельева. Против дуэтов из Калининграда выступили столичные динамовцы — Екатерина Бирлова/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. Успех за «Динамо», Макрогузова с Холоминой второй год подряд забирают золото, а бронза у Бирловой с Рудых. С серебром остаются Бочарова/Егорова, а Дабижа с Савельевой на обидном четвертом месте. Последним матчем программы чемпионата стала российская классика — финал между Стояновским/Лешуковым и Вячеславом Красильниковым и Константином Семеновым. Ни для кого не секрет, что еще совсем недавно они выступали вместе. Но теперь наш олимпийский дуэт разбился порознь — и успех снова за Стояновским. Это уже шестой титул для Олега — до рекорда Дмитрия Барсука остался всего один.