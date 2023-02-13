0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

Сегодня, 15:41

Васильев: «От российского спортсмена в Лапшине уже мало что осталось»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении россиянина Тимофея Лапшина, представляющего Южную Корею, на чемпионате мира по биатлону-2023.

«Лапшин уже долгое время выступает за сборную Кореи, побывал в ее составе на двух Олимпиадах. Мне кажется, от российского спортсмена в нем уже мало что осталось. По большому счету Тимофей давно реализовал себя в биатлоне. Только чудо или какое-то невероятное стечение обстоятельств может позволить ему подняться на подиум на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира», — цитирует Васильева Betonmobile.ru.

На чемпионате мира по биатлону-2023 Лапшин занял 26-е место в спринте и стал 38-м в гонке преследования.

Чемпионат мира проходит с 6 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-vasilev-ot-rossiyskogo-sportsmena-v-lapshine-uzhe-malo-chto-ostalos
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Тимофей Лапшин
1
0
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черезов заявил, что российские биатлонисты могли бы составить конкуренцию на ЧМ в Германии