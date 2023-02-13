Васильев: «От российского спортсмена в Лапшине уже мало что осталось»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении россиянина Тимофея Лапшина, представляющего Южную Корею, на чемпионате мира по биатлону-2023.

«Лапшин уже долгое время выступает за сборную Кореи, побывал в ее составе на двух Олимпиадах. Мне кажется, от российского спортсмена в нем уже мало что осталось. По большому счету Тимофей давно реализовал себя в биатлоне. Только чудо или какое-то невероятное стечение обстоятельств может позволить ему подняться на подиум на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира», — цитирует Васильева Betonmobile.ru.

На чемпионате мира по биатлону-2023 Лапшин занял 26-е место в спринте и стал 38-м в гонке преследования.

Чемпионат мира проходит с 6 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).