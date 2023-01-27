Анна Сола об общении с иностранными биатлонистками: «Не затрагиваем тему того, что происходит в мире»

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», о чем общается с иностранными спортсменками.

— Вы выложили фотографию с выписки ребенка в соцсети. Видел, что многие иностранные спортсменки поздравили в комментариях — американка Клэр Игэн, финка Мари Эдер, итальянка Доротея Вирер, француженка Анаис Бесконд. Ожидали такого?

— Я с ними и так общаюсь, помимо комментариев под постами.

— Это общение не прекратилось сейчас?

— Нет. Разговариваем о биатлоне, форме, о детях. Спрашивают: каково это, как самочувствие. Делимся какими-то своими историями. Но не затрагиваем тему того, что происходит в мире.

— Возвращение нас на мировую арену рано или поздно произойдет. Как думаете, будет ли отличаться возвращение двух команд? Вернемся ли мы вместе? Будет ли другое отношение к сборным?

— Я могу думать только о хорошем. Надеюсь, что все люди понимают, что происходит в мире, что будет нормальное отношение. Хотя говорят... Нет, про политику не хочу, — сказала Сола «СЭ».