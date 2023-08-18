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Сегодня, 12:42

Дочь Резцовой получила право выступать за Финляндию

Биатлонистка Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных турнирах
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Дарья Виролайнен.
Фото Андрей Аносов, СБР
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Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт Финской федерации биатлона.

34-летняя Виролайнен в последний раз участвовала в международных турнирах в сезоне-2017/18 — тогда она заняла 36-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 187 очков.

Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году, в 2022 году она выступала на летнем чемпионате Финляндии по биатлону.

Дарья Виролайнен — дочь четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, выступавшей за сборные СССР и России. Младшая сестра Дарьи, Кристина Резцова представляет Россию, она становилась серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в женской эстафете.

Источник: РИА Новости
Биатлон
Сборная России по биатлону
Сборная Финляндии по биатлону
Анфиса Резцова
Дарья Виролайнен
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