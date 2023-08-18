Губерниев о Виролайнен: «Желаю ей всяческих успехов в составе сборной Финляндии. Очень рад за Дашу!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году, в 2022 году она выступала на летнем чемпионате Финляндии по биатлону.

«Прекрасная новость. Я очень рад за Дашу. Очень надеюсь, что она себя еще покажет, пробьется на Кубок мира. Она — замечательная девочка, прекрасная мама. И я желаю ей всяческих успехов в составе сборной Финляндии. Дарья — гражданка Финляндии. У нее паспорт есть, и он довольно давно. Она — гражданка страны, за которую она имеет право выступать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

34-летняя Виролайнен в последний раз участвовала в международных турнирах в сезоне-2017/18 — тогда она заняла 36-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 187 очков.

Дарья Виролайнен — дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, выступавшей за сборные СССР и России. Младшая сестра Дарьи Кристина Резцова представляет Россию, она становилась серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в женской эстафете.