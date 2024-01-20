Фойгт и Стрелов из Германии победили в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 15:51
Немецкие биатлонисты Ванесса Фойгт и Юстус Стрелов выиграли сингл-микст на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Спортсмены прошли дистанцию за 38 минут и 58 секунд, допустив один промах. Второе место заняли норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Шостад Кристиансен с отставанием в 11,2 секунды и 8 промахами, третьими стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер — +28,3 (0+4).
Кубок мира
Шестой этап
Антхольц
Италия
Сингл-микст
1. Ванесса Фойгт — Юстус Стрелов (Германия) — 38.58,0 (0 промахов + 1 дополнительный патрон)
2. Ингрид Тандревольд — Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — +11,2 (0+8)
3. Лиза Тереза Хаузер — Симон Эдер (Австрия) — +28,3 (0+4)