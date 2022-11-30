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Сегодня, 21:19

Витоцци: «Я очень довольна и посвящаю себе это третье место»

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпийских игр Лиза Витоцци прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. Итальянка заняла третье место.

«Я очень довольна. Сегодня я наслаждалась гонкой, не думая ни о чем. Мне это удалось. Я чувствовал себя очень спокойно как на трассе, так и на стрельбище, работа, проделанная летом, дала о себе знать. Честно говоря, я не ожидала такого выступления, в том числе потому, что в этом месяце я немного приболела, и у меня не было прекрасных ощущений, но в конце концов я сделала то, на что способна.

Я посвящаю себе третье место. Эта медаль для меня равна золоту. Я провела два трудных года, которые, однако, научили меня многим вещам, в том числе личностному развитию", — приводит Neve Italia слова Витоцци.

Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Ингрид Тандревольд.

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Источник: https://www.neveitalia.it/sport/biathlon/news/vittozzidedico-il-terzo-posto-a-me-stessa-iniziare-in-questo-modo-la-stagione-e-oro-sono-stati-due-anni-difficili
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Тандревольд призналась, что нервничала во время индивидуальной гонки в Контиолахти