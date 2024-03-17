Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус

17 марта, 01:10
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл Большой хрустальный глобус в сезоне-2023/24.
Спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе нынешнего сезона в Кэнморе и лишил своего брата Тарьея Бе математических шансов первое место в личном зачете.
Йоханнес Бе завоевал Большой хрустальный глобус за одну гонку до конца сезона-2023/24 — 18 марта в 00.20 по московскому времени состоится масс-старт.
Йоханнес Бе выиграл Кубок мира в пятый раз в карьере и во второй раз подряд. Он опередил по этому показателю француза Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха. Рекорд по числу выигранных Кубков мира принадлежит Мартену Фуркаду (7), на втором месте — Оле-Эйнар Бьорндален (6).
Также норвежец выиграл зачет гонок преследования в сезоне-2023/24.
Биатлон
Кубок мира
Общий зачет
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1172
2. Тарьей Бе (Норвегия) — 1035
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 874