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Сегодня, 18:22

Йоханнес Бе выиграл короткую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Йоханнес Бе стал победителем укороченной индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

30-летний норвежец прошел дистанцию в 15 км за 37 минут 28 секунд, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал брат Йоханнеса Бе, Тарьей (+1.36,1). Третье место занял немец Йоханнес Кюн (+1.44).

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц

Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 37.28,0 (0 промахов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) - +1.36,1 (2)

3. Йоханнес Кюн (Германия) - +1.44,0 (2)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) - +1.47,3 (3)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1.58,6

Биатлон
Йоханнес Бе
Йоханнес Кюн
Тарьей Бе
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