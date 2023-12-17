Белорус Лазовский победил в большом масс-старте на Кубка Содружества в Уфе

Белорус Дмитрий Лазовский одержал победу в большом масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе.

Белорусский биатлонист показал время 42 минуты 03,2 секунды, допустив два промаха.

Вторым пришел Александр Логинов, отстав от лидера на 25,6 секунды при 3 промахах. Третье место у Антон Бабикова: +32,8 секунды и 3 промаха.

Кубок Содружества по биатлону -2023/24

2-й этап, Уфа

Мужчины

Большой масс-старт

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 42.03,3 (2 промаха)

2. Александр Логинов + 25,6 (3)

3. Антон Бабиков — +32,8 (3).