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Сегодня, 11:04

Александр Логинов: «Не верю, что верну свои лучшие кондиции»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный призер Олимпиады Александр Логинов прокомментировал выступление в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе. Логинов занял в гонке второе место.

— Рад тому, что были с Бабиковым на пьедестале. Знаю, как он тяжело переживал морозные гонки. Ему не так просто сохранить энергию на этом морозе и преобразовать всю свою энергию на трассу. Рад, что погода позволила выступить Антону, конечно, не на свои 100 процентов, но хорошую четверку. У меня с формой все сложнее. Выходя на каждую гонку, не представляю, как она у меня пройдет. Рад, что получилось с таким ветром справиться на огневых рубежах.

— Как велась борьба на последнем круге? Сколько шансов давал себе в борьбе против Антона?
— Я пошел на финишный круг, понимая, что сил не так много. Очень много потратил на первых кругах, когда приходилось догонять ребят. Мы уже пошли финишный круг с Антоном, у которого было небольшое отставание. Понимал, что он будет работать. Я в конце круга пропустил его. Знал, что надо немножко мобилизировать силы, чтобы можно было спуртануть на финишной прямой.

— Показываешь хорошие результаты на старте сезона. Есть ощущение, что тот сложный период, который был, окончательно позади?

— Я надеюсь, что он позади. Не верю, что верну свои лучшие кондиции, но те кондиции, от которых можно получать удовольствие на финишном кругу.

— Два человека из вашей команды в тройке. Ставите задачу втроем попасть на пьедестал?

— Дай бог. Видел весь сезон, как ребята готовились, как тренировались. Уверен, что у них еще будет немало подиумов. Думаю, что не раз еще выйдут на пьедестал вместе, — сказал Логинов.

Александр Логинов (биатлон)
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