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Сегодня, 18:05

Биатлонист из Пермского края Иван Колотов рассказал о цели закрепиться в сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Биатлонист из Пермского края Иван Колотов рассказал о тренировках с национальной командой и цели закрепиться в сборной России.

«Я считаю, что тренироваться с сильнейшими всегда хорошо. Сборы прошли плодотворно, хотя было очень тяжело в плане физической нагрузки. В стрелковой подготовке я немного расслабился и просел в стрельбе, поэтому решили продолжить подготовительный процесс после чемпионата России с личным тренером Иннокентием Александровичем Каринцевым. Весь ноябрь я провел под его руководством. В сборной был жесткий контроль за функциональным состоянием каждого спортсмена. Если нагрузку не тянешь, ее снижают или вообще убирают. Мне очень понравилось в этом плане.

В сборной я тренировался за счет региона, благодаря доверительным отношениям моего личного тренера и Сергея Геннадьевича Башкирова, которого он попросил взять меня под крыло. Я ездил с ними не как член сборной, а как у нас говорят, прицепом. Я ставлю себе четкую цель постараться остаться в топ-10 по рейтингу, чтобы после Нового года поехать на сбор с группой Башкирова, который пройдет в Уфе перед соревнованиями в Рыбинске и Раубичах. В этот промежуток времени планирую с ними плодотворно поработать», — рассказал Колотов Metaratings.ru.

Колотов занял третье место в короткой индивидуальной гонке на этапе в Увате, допустив два промаха и проиграв победителю Василию Томшину 8,5 секунд. В спринте Колотов стал вторым, уступив только Даниилу Серохвостову.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-kolotov-rasschityvayu-zakrepitsya-v-desyatke-luchshikh-i-popast-v-sbornuyu-rossii-1430528/
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