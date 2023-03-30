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Сегодня, 14:00

Биатлонистам сборной России рекомендовали не высказываться о решениях исполкома МОК

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», биатлонистам сборной России рекомендовали не высказываться о последних решениях исполкома Международного олимпийского комитета касательно условий допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Это подтвердили несколько источников, знакомых с ситуацией. Спортсменам советуют избегать конкретных ответов либо оставлять подобные вопросы без комментариев. Большинство биатлонистов действительно говорят, что «многое может измениться» либо просят не записывать ответ.

Исполком МОК выдвинул несколько условий допуска россиян: отсутствие активной поддержки специальной военной операции и принадлежности к силовым структурам. Большинство биатлонистов к ним причислены.

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