Анастасия Егорова: «Когда в календаре увидела Мурманск, думала: «Наконец-то!»

Российская биатлонистка Анастасия Егорова поделилась эмоциями после спринта на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит на ее родном стадионе в Мурманске. Егорова в спринте заняла шестое место.

— Ощущения потрясающие, домашние. Родные стены помогают. На самом деле день назад у меня была температура. Состояние тяжелое. Было очень сложно бежать, но трибуны так кричали, подбадривали. Я старалась. Не все, конечно, получилось. Со стрельбой справилась, но видно, что ход не очень хороший. Это из-за температуры.

— Как сейчас состояние? Готовы ли выходить в масс-старте?

— Когда бежала спринт, промелькнула мысль, что, наверное, не добегу масс-старт. Было очень тяжело.

— Когда трибуны персонально так подбадривают, это новые ощущения для тебя?

— Да, конечно. Я видела плакаты. У меня здесь мама и брат. Конечно, это помогало и придавало сил.

— Несмотря на болезнь, на что нацеливалась в спринте?

— Когда я стрельнула ноль, то думала, что могу выиграть. Даже до верхушки подъема шла на хорошей позиции. Но потом почему-то пошел проигрыш.

— Ты же лучше всех соперниц знаешь эту трассу, правильно?

— Да, эта трасса моя. Я всю жизнь на ней пробегала. Знала всякие нюансы. Это мой плюс.

— Какие ощущения были, когда в календаре увидела Мурманск?

— Была очень этому раду. Думала: «Наконец-то!» Около 10 лет назад чемпионат России здесь проходил. Это было классно. Я тогда была еще юниорка, но бежала по взрослым. Помню, что стреляла нули, но больше ничего, — сказала Егорова.

Белорусская биатлонистка Анна Сола победила в спринте. Второе место заняла Ирина Казакевич, третьей финишировала Наталья Гербулова.