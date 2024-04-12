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Сегодня, 12:46

Анастасия Егорова: «Я ела сердце оленя. Перед гонкой есть такую пищу не стоит»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Анастасия Егорова, для которой этап Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске является домашним, рассказала, какие советы давала другим спортсменкам.

— Девушки спрашивали, куда сходить и что попробовать?

— Да. Посоветовала два ресторана, в которые ходят все туристы. Я ела сердце оленя. Рыбные блюда тоже очень вкусные.

— Какое на вкус сердце оленя?

— Похоже на печень.

— Перед гонкой нормально есть такую пищу?

— Думаю, нет. Не стоит, — сказала Егорова.

Белорусская биатлонистка Анна Сола победила в спринте. Второе место заняла Ирина Казакевич, третьей финишировала Наталья Гербулова.

Биатлон
Анастасия Егорова
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