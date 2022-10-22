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Сегодня, 13:55

Богалий назвала Казакевич вдумчивой спортсменкой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий назвала биатлонистку Ирину Казакевич думающей спортсменкой.

«Мы с Ириной Казакевич разговаривали в Чайковском, когда были на летнем чемпионате России. Ира — вдумчивая спортсменка, она в какие-то моменты даже перебирает в плане нагрузки. Ей надо просто разобраться, когда что делать, чтобы пришло в норму, и, соответственно, будет результат. Она очень много думает, анализирует, это хорошо», — приводит слова Богалий ТАСС.

Казакевич является призером чемпионата России по биатлону. В 2022 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/16127783
Биатлон
Анна Богалий
Ирина Казакевич
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