Богалий назвала Казакевич вдумчивой спортсменкой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий назвала биатлонистку Ирину Казакевич думающей спортсменкой.

«Мы с Ириной Казакевич разговаривали в Чайковском, когда были на летнем чемпионате России. Ира — вдумчивая спортсменка, она в какие-то моменты даже перебирает в плане нагрузки. Ей надо просто разобраться, когда что делать, чтобы пришло в норму, и, соответственно, будет результат. Она очень много думает, анализирует, это хорошо», — приводит слова Богалий ТАСС.

Казакевич является призером чемпионата России по биатлону. В 2022 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в эстафете.