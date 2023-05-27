Брагин отреагировал на информацию о том, что ряд биатлонистов не попали в состав сборной России

Председатель тренерского совета Союза Биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин отреагировал на информацию о том, что ряд биатлонистов не попали в состав сборной России.

«Насколько я знаю, эти биатлонисты сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Критерии сборной команды были сформированы, списки были составлены, как они могут не попасть? Все эти биатлонисты сейчас на централизованный подготовке. Колотов и Томшин тренируются с Башкировым, Кудисова, Довгая и Каплина — в группе Истомина. В состав попадают те спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места в рейтинге СБР по итогам сезона. Четвертые, пятые, шестые, и седьмые места заходят биатлонисты, которые набрали наибольшее количество очков на чемпионате страны. Есть таблица, по которой набирали очки. На восьмое место заходит лучший юниор, который занял первое место по юниорам. Первая восьмерка так определяется, по очкам, а оставшийся восемь мест распределяются по усмотрению тренеров сборных команд», — приводит слова Брагина Metaratings.ru.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев у себя в Telegram-канале сообщил о том, что биатлонисты Елизавета Каплина, Василий Томшин, Алина Кудисова, Ксения Довгая и Иван Колотов не попали в состав сборной команды.