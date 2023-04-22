Экс-генерального секретаря IBU оправдали по делу о коррупции

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш избежала наказания по делу о коррупции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ski-nordique.net.

«Судебное разбирательство было прекращено после того, как моя клиентка доказала, что обвинения против нее были неточными. Прокуратура сочла все обвинения недостоверными и не стала выдвигать никаких обвинений. IBU не требовал продолжения процедуры, поэтому дело окончательно закрыто», — сказал адвокат Реш Лукас Коллманн.

Реш с 2008 года занимала пост генерального секретаря IBU. В 2018 году после начала расследования она подала в отставку.