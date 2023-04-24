Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад представит моноспектакль о своей карьере

Пятикратный победитель Олимпийских игр французский биатлонист Мартен Фуркад осенью 2023 года представит моноспектакль, в котором расскажет о своей карьере, пишет L'Equipe.

По данным источника, выступление будет носить название «Вне трассы». Впервые на сцене его можно будет увидеть 17 и 18 октября во французском Гренобле, а в ноябре представить спектакль в Париже.

34-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира — на его счету семь Больших хрустальных глобусов, причем он выиграл их подряд. Фуркад 13 раз становился чемпионом мира.