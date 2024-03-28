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28 марта, 12:42

Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Призеры сингл-микста: Анастасия Зырянова и Иван Колотов, Евгений Гараничев и Виктория Сливко, Любовь Калинина и Евгений Емерхонов (слева направо).
Фото СБР
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Биатлонисты Виктория Сливко и Евгений Гараничев (Тюменская область) стали первыми в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.

Они преодолели дистанцию за 42 минуты 00,5 секунды. Сливко и Гараничев использовали 11 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Второе место заняла команда Пермского края, за которую выступали Анастасия Зырянова и Иван Колотов (+13,9, 1 штрафной круг и 8 доп. патронов). На третьей строчке расположилась Республика Татарстан (Любовь Калинина и Евгений Емерхонов; +40,0, 8 доп. патронов).

Чемпионат России по биатлону. Тюмень

Одиночная смешанная эстафета

1. Тюменская область (Виктория Сливко и Евгений Гараничев) — 42 минуты 00,5 секунды (1+11)

2. Пермский край (Анастасия Зырянова и Иван Колотов) +13,9 (1+8)

3. Республика Татарстан (Любовь Калинина и Евгений Емерхонов) +40,0 (0+8)

Биатлон
Виктория Сливко
Евгений Гараничев
Иван Колотов
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