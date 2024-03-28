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28 марта, 10:19

Белорусская сборная выиграла смешанную эстафету на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Фото СБР
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Сборная Белоруссии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

За команду выступали Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский. Они преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 33,4 секунды, использовали девять дополнительных патронов.

Далее расположились Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов; +15,9), команда ХМАО-Югра (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Петр Пащенко; +16,5) и сборная ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Никита Поршнев; +31,0).

Напомним, белорусские спортсмены выступают в турнире вне зачета, поэтому золотые медали чемпионата России получат биатлонисты Новосибирской области, серебряные — ХМАО-Югра, а бронзовые — ХМАО-Югра-2.

Чемпионат России по биатлону 2024. Тюмень

Смешанная эстафета

1. Республика Белоруссия — 1 час 17 минут 33,4 секунды (0+9)

2. Новосибирская область +15,9 (0+4)

3. ХМАО-Югра +16,5 (1+11)

4. ХМАО-Югра-2 +31,0 (0+9)

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
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