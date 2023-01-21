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Васильев: «Латыпов — молодец, а вот Халили на последнем рубеже — это никуда не годится»

Васильев прокомментировал победу Латыпова в гонке преследования на Кубке Содружества в Раубичах
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Кубке Содружества в Раубичах.

«Спортсмены иногда не выполняют установки тренеров, допускают много промахов. Тот же Латыпов на третьей стрельбе два круга схлопотал. Молодец, справился с последней стрельбой, а вот Халили на последнем рубеже — это никуда не годится. Человек, который в принципе считается более-менее стабильным стрелком и вдруг три штрафа — странно. Даже Латыпов, человек с очень нестабильной стойкой всегда, он стрельнул ноль рядышком, а Халили три. Это слегка огорчает, но тем не менее, эти соревнования позволяют биатлонистам проверить себя, а тренерам поэкспериментировать с установками. На Кубке мира тоже можно экспериментировать, но там ответственности побольше просто», — сказал Васильев «СЭ».

Латыпов прошел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты и 7,9 секунды, допустив 2 промаха.

Второе место занял белорус Дмитрий Лазовский, отставший на 26,4 секунды также с двумя промахами. На третьем месте — россиянин Василий Томшин (+43,7), допустивший один промах.

Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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