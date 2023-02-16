Гореева назвала Йоханнеса Бе сверхчеловеком

Бронзовый призер спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону Анастасия Гореева, представляющая Московскую область, высказалась о преимуществе Йоханнеса Бе на Кубке мира и поддержке со стороны Мартена Фуркада.

«Есть понимание, за счет чего Йоханнес Бе имеет такое колоссальное преимущество? Нет. Он какой-то сверхчеловек. Есть ли шанс появления такого спортсмена в России? Сложно сказать. Мне кажется, с этого сезона уровень биатлона в России очень сильно вырос и особенно никто не выделяется. Все лидеры примерно равны по силам. Да, слова Фуркада меня подбодрили. Приятно, что есть люди, которые поддерживают нас, несмотря ни на что. Это, конечно, не может не радовать. Какие цели на заключительную часть сезона? Как я уже говорила, важно пройти ровно весь сезон. Осталось уже не так много стартов. Планирую в каждой гонке быть в топ-6, а там уже как получится», — приводит слова Гореевой Metaratings.ru.

Гореева располагается на четвертом месте в общем зачете Кубка России с 460 баллами.

Шестой этап Кубка России по биатлону станет заключительным в нынешнем сезоне. Финальными гонками станут мужской и женский масс-старты, которые состоятся 19 февраля.