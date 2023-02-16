Васильев назвал Каплину самой яркой российской биатлонисткой в текущем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» выбрал самых ярких биатлонистов текущего сезона.

«Елизавета Каплина вообще здорово в этом году выступает, просто невероятно, молодец. Она, пожалуй, самая яркая в этом году вспышка среди биатлонисток. Лучше всех себя проявила. У мужчин все более-менее ровно, некоторые фамилии в начале сезона вспыхивали. Каюмов выиграл пару гонок. Сейчас не очень себя проявляет, но по крайней мере показал, что он может. Нужно подготовку просто сформировать так, чтобы его хватало на целый сезон.

Латыпов впервые стрельнул 4 ноля на официальном старте, это тоже достижение. Значит, может собраться. В целом соревнования здорово проходят. Белорусы производят очень приятное, яркое впечатление, создают конкуренцию. Всероссийские соревнования и Кубок Содружества абсолютно не пресные. Очень интересно наблюдать», — сказал Васильев «СЭ».

Каплина стала четвертой в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России в Чайковском. 27-летняя спортсменка допустила два промаха и уступила занявшей третье место Анастасии Гореевой менее одной секунды.

В спринтерском зачете Кубка России Каплина на 10 очков опередила Екатерину Носкову, которая в Чайковском показала 11-е время. В общем зачете Каплина идет на втором месте, отставая от Виктории Сливко на 7 баллов.

На этапе в Чайковском биатлонистки пробегут еще две гонки: преследование 18 февраля и масс-старт 19 февраля.