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Сегодня, 10:45

Гореева прокомментировала выступление в командной гонке на чемпионате России

Виктория Кравченко
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Биатлонистка из Московской области Анастасия Гореева прокомментировала выступление в командной гонке на чемпионате России, где ее команда стала восьмой.

«Не скажу, что это новый вид соревнований для меня. Я бегала командные гонки ещё по девушкам в Екатеринбурге. Распределение по рубежам делали тренеры. Я не очень хотела стрелять стоя. Эта стрельба у меня хромает, поэтому я допустила два промаха. Такое решение приняли, потому что у нас в команде бежали две маленькие девочки, и мы с Полиной стреляли стойку, чтобы дать им отдохнуть перед финишным кругом», — рассказала Гореева Metaratings.ru.

12 января команда Свердловской области одержала победу в женской гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском.

Источник: https://metaratings.ru/news/goreeva-ne-khotela-strelyat-stoya-no-trenery-prinyali-takoe-reshenie-323157/
Анастасия Гореева
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