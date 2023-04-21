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Биатлон

Сегодня, 21:41

Губерниев — о биатлонной медиалиге: «Это не фигурное катание, нужно спорт развивать, а не заниматься ерундой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможном создании медиалиги по биатлону.

«Не надо разговаривать про шоу, нам сейчас о спорте говорить значительно интереснее. Это не фигурное катание, нам нужно спорт в стране развивать, а не заниматься ерундой. Отдельные гонки в «Лужниках» — это прекрасно. Я вспоминаю гонки чемпионов, где ещё выступала Семенович, руководитель московского спорта Алексей Кондаранцев, лыжники, Легков с винтовкой выступал в биатлоне. Но я не думаю, что если делать что-то специальное, это привлечёт внимание зрителей«, — цитирует Губерниева Metaratings.

В начале февраля в «Лужниках» состоялись «Гонки звезд» по лыжным гонкам и биатлону, в которых участвовали представители шоу-бизнеса и профессиональные спортсмены.

Биатлон
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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