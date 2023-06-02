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Сегодня, 10:53

Губерниев о жалобе СБР: «Оказывается, журналисты не имеют право давать оценку общественной организации»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал жалобу СБР в свой адрес.

«Ребят, тут пришла информация из СБР. Оказывается, журналисты не имеют право давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как... А спортсмены, лишенные зарплат, тоже права не имеют? Как интересно», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова. В нем указывается на то, что комментатор телеканала Дмитрий Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

Дмитрий Губерниев. СБР в официальном письме обвинил Губерниева в огульном хамстве

Источник: https://t.me/RealGuberniev/9204
Дмитрий Губерниев
СБР
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