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24 ноября, 10:50

Халили: «Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Карим Халили поделился впечатлениями от победы в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане. Рад, что так получилось. Всех поздравляю с началом зимнего биатлонного сезона. Последний круг был очень тяжелый, потому что в такой мороз ты не очень хорошо чувствуешь мышцы и закисление, поэтому на первых двух кругах я шел быстрее, а на третьем было уже тяжело.

Смена тренера перед сезоном на меня не давила, потому что на такие моменты я не обращаю внимания. Все хорошо. Эмоциональное давление было только от начала сезона, когда ты не знаешь свое состояние и как к старту готовы твои соперники. Настрой у меня бегать все гонки, пребываю в отличном настроении. Главный соперник и раздражитель для меня — мой спарринг-партнер Даниил Серохвостов", — приводит слова Халили Metaratings.ru

Второе место в спринтерской гонке занял Александр Логинов, замкнул тройку Петр Пащенко.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-khalili-nazval-svoego-glavnogo-sopernika-i-razdrazhitelya-1421673/
Карим Халили
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