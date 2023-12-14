Калинина и Бабиков заняли первое место в прологе с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Биатлонисты Любовь Калинина и Антон Бабиков победили в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Пролог — соревнования, которые проходят перед основной программой Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны. Кубок Содружества 2-й этап. Уфа Пролог. Дуэльная стрельба Женщины 1. Любовь Калинина 2. Анастасия Шевченко 3. Виктория Сливко 4. Тамара Дербушева Мужчины 1. Антон Бабиков 2. Кирилл Бажин 3. Михаил Бурундуков 4. Эдуард Латыпов