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Нуждов: «Все было честно и справедливо. Ухожу из СБР, но остаюсь президентом федерации Московской области»

Нуждов прокомментировал поражение на выборах главы СБР
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал результаты голосования. Нуждов проиграл Виктору Майгурову, которого избрали на пост 31 против 23 голосов.

— Результат был для меня был лучше, чем в прошлый раз. Хотелось бы еще лучше. В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно, конструктивно и справедливо. В СБР не остаюсь. Как и говорил, что в случае проигрыша не останусь. У Виктора свое видение. Мы с ним расходимся во мнении. Я остаюсь президентом Федерации биатлона Московской области.

— Будет ли реванш через четыре года?

— Доживу — буду баллотироваться.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Виктор Майгуров
СБР
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