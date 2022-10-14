Нуждов: «Все было честно и справедливо. Ухожу из СБР, но остаюсь президентом федерации Московской области»

Сегодня, 13:43
Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал результаты голосования. Нуждов проиграл Виктору Майгурову, которого избрали на пост 31 против 23 голосов.
— Результат был для меня был лучше, чем в прошлый раз. Хотелось бы еще лучше. В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно, конструктивно и справедливо. В СБР не остаюсь. Как и говорил, что в случае проигрыша не останусь. У Виктора свое видение. Мы с ним расходимся во мнении. Я остаюсь президентом Федерации биатлона Московской области.
— Будет ли реванш через четыре года?
— Доживу — буду баллотироваться.
Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.