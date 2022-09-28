Касперович высказался о слухах по поводу повесток российским биатлонистам

Российский тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович поделился мнением по поводу того, что биатлонистам национальной команды не приходят повестки.

Он заявил, что ситуация станет яснее завтра, 29 сентября. Касперович также добавил, что его сборной повесток не приходило.

«Насколько правдива эта информация? Когда я находился в Ижевске, такая информация была, но на уровне слухов! С президентом федерации уже обговорили наши дальнейшие действия. Поэтому, ясного ответа я не могу дать», — цитирует Касперовича Vprognoze.ru.

Сегодня, 28 сентября, президент СБР Майгуров сообщил, что никто из биатлонистов сборной России не получал повесток.