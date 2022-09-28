Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

28 сентября, 17:09

Касперович высказался о слухах по поводу повесток российским биатлонистам

Виктория Кравченко

Российский тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович поделился мнением по поводу того, что биатлонистам национальной команды не приходят повестки.

Он заявил, что ситуация станет яснее завтра, 29 сентября. Касперович также добавил, что его сборной повесток не приходило.

«Насколько правдива эта информация? Когда я находился в Ижевске, такая информация была, но на уровне слухов! С президентом федерации уже обговорили наши дальнейшие действия. Поэтому, ясного ответа я не могу дать», — цитирует Касперовича Vprognoze.ru.

Сегодня, 28 сентября, президент СБР Майгуров сообщил, что никто из биатлонистов сборной России не получал повесток.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/biathlon/10312970-kasperovich-o-povestkah-rossijskim-biatlonistam-takaya-informaciya-byla-no-na-urovne-sluhov.html
Александр Касперович
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Президент СБР Майгуров сообщил, что никто из биатлонистов сборной России не получал повесток