Президент СБР Майгуров сообщил, что никто из биатлонистов сборной России не получал повесток

28 сентября, 14:23
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что никто из спортсменов сборной страны не получал повесток из военкомата.
«Два дня назад во время чемпионата России в Чайковском я специально проводил встречу со спортсменами, на которой мы касались вопроса с повестками. На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь», — приводит РИА «Новости» слова Майгурова.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов сборной России получили повестки и уточнил, что спортсмены попросили не называть их имена.
В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.