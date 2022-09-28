Президент СБР Майгуров сообщил, что никто из биатлонистов сборной России не получал повесток

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что никто из спортсменов сборной страны не получал повесток из военкомата.

«Два дня назад во время чемпионата России в Чайковском я специально проводил встречу со спортсменами, на которой мы касались вопроса с повестками. На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь», — приводит РИА «Новости» слова Майгурова.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов сборной России получили повестки и уточнил, что спортсмены попросили не называть их имена.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.