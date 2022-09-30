Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:10

Майгуров рассказал, что ни один российский биатлонист не решил сменить спортивное гражданство

Виктория Кравченко

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что ни один российский биатлонист не решил сменить гражданство.

«Российские этапы открыты для участия, надеюсь, со стороны болельщиков будет интерес. Спортсмены с пониманием относятся, в настоящее время ни один из них не изъявил желания сменить спортивное гражданство, а одна спортсменка, несколько лет выступавшая за Украину, вернулась в Россию и выступает на наших внутренних соревнованиях», — цитирует Майгурова ТАСС.

16 сентября Международный союз биатлонистов решил продлить отстранение от международных соревнований российских и белорусских биатлонистов из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15914957
Биатлон
Виктор Майгуров
1
1
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
У правительства в приоритете восстановление спортивной инфраструктуры на принятых в состав РФ территориях
Глава МОК призвал вернуть на турниры россиян, дистанцировавшихся от СВО
Терюшков: «Будет вестись работа по включению футбольных клубов новых субъектов в структуру РФС»
Экс-нападающий «Авангарда»: «Оставшись в КХЛ, мы приняли спортивное решение»
Экс-игрок «Зенита» Вьештица не знает, возможно ли организовать матч между Россией и Сербией в текущих условиях
Стали известны страны, проголосовавшие против возвращения России на международную арену
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Касперович высказался о слухах по поводу повесток российским биатлонистам

В Союзе биатлонистов России сообщили, что не подавали в Минспорта РФ списки на бронь от частичной мобилизации