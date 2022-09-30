Майгуров рассказал, что ни один российский биатлонист не решил сменить спортивное гражданство

Сегодня, 09:10
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что ни один российский биатлонист не решил сменить гражданство.
«Российские этапы открыты для участия, надеюсь, со стороны болельщиков будет интерес. Спортсмены с пониманием относятся, в настоящее время ни один из них не изъявил желания сменить спортивное гражданство, а одна спортсменка, несколько лет выступавшая за Украину, вернулась в Россию и выступает на наших внутренних соревнованиях», — цитирует Майгурова ТАСС.
16 сентября Международный союз биатлонистов решил продлить отстранение от международных соревнований российских и белорусских биатлонистов из-за ситуации на Украине.