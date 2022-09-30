Майгуров рассказал, что ни один российский биатлонист не решил сменить спортивное гражданство

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что ни один российский биатлонист не решил сменить гражданство.

«Российские этапы открыты для участия, надеюсь, со стороны болельщиков будет интерес. Спортсмены с пониманием относятся, в настоящее время ни один из них не изъявил желания сменить спортивное гражданство, а одна спортсменка, несколько лет выступавшая за Украину, вернулась в Россию и выступает на наших внутренних соревнованиях», — цитирует Майгурова ТАСС.

16 сентября Международный союз биатлонистов решил продлить отстранение от международных соревнований российских и белорусских биатлонистов из-за ситуации на Украине.