Команда Казакевич выиграла в женской эстафете на чемпионате России

Сегодня, 10:15
Команда Свердловской области выиграла в женской эстафете на чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты Мансийске.
В команду вошли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко.
Второй пришла команда Московской области, куда вошли: Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева. Третьей финишировала команда ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая).
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Женщины
Эстафета, 4х6 км
1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко) — 1:08.54,2 (2+8).
2. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — отставание 2 минуты 36,4 секунды (1+18).
3. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая) +2.58,3 (6+14).