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Кубок России по биатлону в Тюмени: расписание соревнований и трансляций

III этап Кубка России по биатлону пройдет в Тюмени с 6 по 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Латыпов.
Фото Global Look Press
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III этап Кубка России по биатлону 2023 / 2024 пройдет в Тюмени с 6 по 10 декабря. В программе соревнований: спринт, индивидуальная гонка и масс-старт. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.

Расписание III этапа Кубка России по биатлону 2023 / 2024:

6 декабря, среда

09.00. Женщины. 7.5 км, спринт.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», YouTube-канал Союза биатлонистов России

11.00. Мужчины. 10 км, спринт.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», YouTube-канал Союза биатлонистов России

7 декабря, четверг

09.00. Женщины. 15 км, индивидуальная гонка.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России

12.00. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России

10 декабря, воскресенье

09.00. Женщины. 12,5 км, масс-старт (60).
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России

12.00. Мужчины. 15 км, масс-старт (60).
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета», YouTube-канал Союза биатлонистов России

Планировалось, что пролог состоится 5 и 6 декабря, но он был отменен. Спринтерские гонки основных соревнований были перенесены с 9 декабря на 6 декабря из-за низкой температуры. Так гонки в рамках этапа Кубка России пройдут 6, 7 и 10 декабря.

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