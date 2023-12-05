В СБР отреагировали на слова Бабикова о нехватке патронов

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий отреагировала на слова Антона Бабикова о дефиците патронов.

Чемпион мира-2017 заявил об этом 3 декабря после этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Основные команды обеспечены патронами, все сказывается на детско-юношеском спорте. Я не буду резонансно что-то говорить, но действительно есть регионы, в которых испытывают проблемы в том числе с финансированием, так как патроны — расходный материал. В биатлоне они постоянно должны быть в школах, училищах, то есть в тех учебных заведениях, в которых есть спортивная подготовка. Это затратно для детско-юношеских школ. Чем лучше патрон, тем он дороже стоит», — цитирует Богалий «Спорт день за днем».

Богалий добавила, что топовые команды страдать от дефицита не будут. Нехватка скажется на более низком уровне.