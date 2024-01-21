Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию масс-старта женщин

Четвертый этап Альфа Банк Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону стартовал в Ижевске 18 января и завершится 21 января. В программе последнего соревновательного дня запланирован большой масс-старт. «СЭ» публикует расписание IV этапа Кубка России на 21 января. Время начала — московское.

Расписание Кубка России по биатлону в Ижевске сезона 2023/2024 21 января

21 января, воскресенье

13.00. Женщины, большой масс-старт 12 км

Трансляцию гонок бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Страна». Также следить за «Ижевской винтовкой» можно на официальном YouTube-канале СБР.

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