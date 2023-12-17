Лазовский: «Финиш с флагом родной страны — это магия»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал свое выступление в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе.

Также Лазовский рассказал, как переживал ситуацию, случившуюся с ним в гонке преследования. Тогда на третьем рубеже Петр Пащенко стрелял по установке Дмитрия. В результате из-за заминки судей белорус потерял время на стрельбище. Сначала из результата Лазовского на финише вычли 1 минуту 10 секунд, и биатлонист переместился с 10-го на 4-е место. Но после инцидент был пересмотрен жюри, поэтому из времени вычли 30 секунд, а Дмитрий переместился с 4-го на 6-е место.

— Каково финишировать с флагом Белоруссии на этапе в Уфе?

— В принципе финиш с флагом родной страны — это не передаваемые ощущения, магия. Особенно когда в честь тебя играет гимн страны.

— После ситуации в гонке преследования не добавилось какой-то злости?

— Здоровая спортивная злость, конечно, собралась. На самом деле я был рад, что с результатами разобрались правильно. Изначально, когда меня поставили на четвертое место, было приятно, так как там есть свои бонусы. Но самому себе неприятно, потому что не совсем корректно это получалось. Когда поставили на шестое место, понимал, что это плюс-минус мое место в гонке с учетом моей стрельбы и ошибок. Так что хорошо, что все так решилось.

— Партнер по команде Максим Воробей, который выпал из топ-6, ничего не говорил?

— Жалко, что цветочная церемония не расширилась. Неприятно было сдвигать Макса. Но это спорт, — сказал Лазовский.