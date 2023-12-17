Логинов про украденный Telegram-канал: «Был недоволен тем, что ничего нельзя сделать»

Сегодня, 11:14
Двукратный призер Олимпиады Александр Логинов рассказал, что его команде пока не удалось вернуть Telegram-канал «Союз трех биатлонистов», который у них украли мошенники.
— Канал «Союз трех биатлонистов» не удалось вернуть?
— Пока нет. Свой личный аккаунт получилось восстановить.
— Следите за тем, что они публикуют? Обидно, что от вашего имени обманывают?
— Это очень обидно. Я был недоволен тем, что ничего нельзя было сделать. Это сильно гложило. Мы вроде пишем в поддержку, чтобы их заблокировали. Это не получалось. Надеюсь, что никто не пострадал от этого мошенничества, — сказал Логинов.
В июне этого года Бабиков и Логинов создали Telegram-канал «Союз двух биатлонистов». Позже к биатлонистам присоединился Поварницын и название канала изменилось.