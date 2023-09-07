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Сегодня, 12:23

Логинов пропустит оставшиеся гонки этапа Кубка Содружества в Сочи

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что пропустит оставшиеся гонки первого этапа Кубка Содружества, который проходит в Сочи.

В четверг, 7 сентября, Логинов занял пятое место в спринте.

— Здесь все гонки побежишь? — вопрос биатлонисту.

— Нет, — ответил Логинов. — На 99 процентов уверен, что на этом мой этап Кубка Содружества закончен. Я больше 3300 ни одной развивающей работы не сделал. Даже сегодня 10 км дались тяжеловато.

Этап Кубка Содружества в Сочи проходит с 7 по 10 сентября. 9 сентября у мужчин состоится гонка преследования, на 10 сентября запланирован масс-старт.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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